Главред «КП» Сунгоркин сообщил о задержании журналиста Можейко в Москве

Редакция российского издания «Комсомольская правда» наняла для задержанного журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко двух адвокатов, заявил главред газеты Владимир Сунгоркин.

По его словам, пока юристы не имели возможности встретиться с подзащитным. Никакой официальной информации издание не имеет, сообщил РИА Новости Сунгоркин.

«Его задержали в Москве и вывезли <...>, это было вчера», — раскрыл детали задержания Можейко главред «КП».

Ранее Сунгоркин заявлял, что Можейко находится в Минске в изоляторе на Окрестина. «Комсомольская правда» со ссылкой на мать журналиста сообщала, что тот стал фигурантом двух уголовных дел, одно из которых касается оскорбления представителя власти, другое — разжигания вражды.

По данным не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна», Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера — предполагаемого убийцы сотрудника КГБ Белоруссии.