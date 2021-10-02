Американские ученые: коронавирус мутирует для быстрого распространения по воздуху

Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху, говорится в исследовании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Ученые сопоставили «альфа» и «дельта» варианты коронавируса с предыдущими штаммами SARS-CoV2. Они пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Об этом сообщает New York Times.

Специалисты полагают, что вирус распространяется через крупные капли или через гораздо более мелкие. Они перемещаются на большие расстояния и оседают в легких, где вирус наиболее опасен.

Новое исследование подтвердило, что коронавирус меняется таким образом для лучшего распространения. Американские ученые считают, что это исследование наталкивает на мысль об использовании усовершенствованных масок.

Впервые дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Индии. Сейчас он распространен по всему миру. Среди его особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя.