Отказавшихся от вакцинации жителей Киева могут не пустить в общественный транспорт

Власти Киева рассматривают введение запрета для невакцинированных от коронавируса на проезд в городском общественном транспорте, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Власти не могут вакцинировать людей принудительно. Но будут введены более жесткие условия, когда без вакцинации нельзя будет попасть в общественный транспорт или заведения. Это забота о самом ценном — здоровье людей. Об этом Кличко рассказал в эфире украинского телевидения.

В больницах Киева сейчас находятся более тысячи пациентов в тяжелом состоянии, заявил Кличко. По его словам, практически все из них не прошли вакцинацию. Всего среди киевлян полностью прошли вакцинацию только 850 тысяч человек.