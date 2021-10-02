Женская сборная России обыграла Индию и стала победителем командного ЧМ по шахматам

Российские шахматистки стали победительницами командного первенства мира, турнир проходил в испанском городе Ситжес.

В финальном матче сборная России обыграла команду Индии. Первая встреча закончилась со счетом 2,5–1,5, вторая — 3–1. За российскую национальную команду выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Александра Костенюк и Алина Кашлинская.

Шахматистки побеждают на командном чемпионате мира второй раз в истории, до этого россиянки праздновали победу в 2017 году. На ЧМ-2019 они проиграли в финале представительницам Китая, которые не принимали участие в турнире в этом году.