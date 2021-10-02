Привившаяся «Спутником V» в период беременности врач Ряшенцева рассказала о самочувствии

Акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева вакцинировалась против коронавируса «Спутником V» в период беременности. Она рассказала о своем самочувствии.

По словам медика, она не задавалась вопросом о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции в период беременности. Женщина поставила инъекцию российской вакцины «Спутник V», как только специалисты разрешили его использование для женщин в положении.

«Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешенную во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно», — объяснила Ряшенцева в беседе с RT.

Она заявила, что опасение беременных женщин связано с двумя факторами. Во-первых, отсутствие достоверных сведений, а во-вторых — некомпетентное мнение окружающих. Однако побочные эффекты от препарата не так страшны по сравнению с тяжелой формой опасного заболевания. Врач отметила, что после первого компонента вакцины у нее поднялась небольшая температура. Ее удалось сбить разрешенным для беременных препаратом. Спустя месяц женщина родила здорового сына.