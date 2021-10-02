Экзит-поллы с выборов в Грузии свидетельствуют о лидерстве правящей партии

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 47,6% голосов на выборах в органы местного самоуправления, говорится в экзит-поллах телекомпании «Имеди».

Политическое объединение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» получило 27,1% голосов избирателей. Согласно данным экзит-поллов, мэром столицы по итогам первого тура будет избран действующий глава Тбилиси Каха Каладзе с результатом в 51%.

Сведения экзит-поллов оппозиционных телекомпаний «Мтавари архи» и «Формула» говорят о необходимости проведения второго тура выборов мэра столицы. По их данным, за Каладзе проголосовали от 40 до 43% избирателей, а за его конкурента от партии Саакашвили Нику Мелию — от 39 до 40%.