Армин Лашет может потерять пост главы ХДС

Высшие эшелоны Христианско-демократического союза (ХДС) готовятся к смене главы политической силы Армина Лашета.

Такое решение связано с провальными результатами на федеральных выборах в Германии. Партия показала худший результат в новейшей истории Германии.

Однако вопрос пока не будет выноситься на внутрипартийное голосование. Политическая сила хочет предоставить Лашету шанс. Если тот все же сможет занять пост федерального канцлера Германии — его оставят председателем партии.

Стоит отметить, что выборы в Германии состоялись 26 сентября. По данным ЦИК, Социал-демократическая партия Германии одержала победу с результатом 25,7%. Консервативный блок ХДС/ХСС занял второе место. Партия Ангелы Меркель заручилась поддержкой 24,1% избирателей.