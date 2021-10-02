Администрация МГУ не рассматривает вопрос отчисления девятилетней студентки Тепляковой

Девятилетнюю Алису Теплякову, поступившую в Московский государственный университет имени Ломоносова, не планируют отчислять из вуза.

По информации некоторых СМИ, преподаватели факультета психологии якобы не смогли подобрать к девочке индивидуальный подход и пригрозили отчислением из университета, передает издание Lenta.ru.

Администрация университета заявила, что не планирует исключать Теплякову в ближайшее время. Ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что девочка будет продолжать свое обучение.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — заявил глава учебного заведения в интервью ТАСС.

Напомним, Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен, когда ей было восемь лет. В результате девочка была зачислена в МГУ, в котором начала обучение наравне с другими студентами.