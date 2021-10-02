Граждане ЦАР потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из республики

Жители Центральноафриканской Республики проводят массовые выступления против присутствия в стране сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

За первую половину 2021 года миротворцы многократно попадали в центр политических и социальных скандалов, вызывавших резкую критику со стороны рядовых граждан. Главной задачей сотрудников миссии являлось обеспечение безопасности мирного населения, однако на сегодняшний день бойцы МИНУСКА практически сравняли счет с боевиками по количеству жалоб.

Как передает ФАН, миротворцы ООН оказались не просто неэффективны, но и опасны для граждан, которых они должны защищать. Местные жители неоднократно уличали бойцов в различных правонарушениях, сговоре с преступными группировками, убийствах и изнасилованиях женщин.

Все эти инциденты вынуждают граждан республики организовывать массовые акции протеста, направленные на немедленный вывод формирований МИНУСКА из ЦАР. К примеру, жители города Босангоа провели несколько митингов, на которых осуждали бесчинства сотрудников многопрофильной миссии и требовали приравнять их к боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Политики и общественные деятели Центральноафриканской Республики уверены, что список преступлений миротворцев ООН будет только пополняться до тех пор, пока все сотрудники европейской миссии не покинут территорию страны. По этой причине официальные власти должны сделать все что в их силах для скорейшего вывода «голубых касок».