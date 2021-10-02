Khaama Press: талибы разместят «батальон смертников» на границе Афганистана и Китая

Специальный «батальон смертников» будет переброшен к рубежам Афганистана, заявил заместитель губернатора провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади, пишет агентство Khaama Press.

Регион расположен на северо-востоке государства. Таким образом боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) разместят «батальон смертников» на границах с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном. Что именно представляет собой этот отряд, пока что неизвестно.

Стоит отметить, что талибы получили власть в Афганистане в августе 2021 года. Боевики зашли в Кабул 15 августа и на следующий день объявили об окончании войны. Это произошло на фоне отвода войск США из региона. Американский военный контингент покинул Афганистан после 20-летнего присутствия.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации