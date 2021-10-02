Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин стал гостем шоу «Давай поговорим»

Актер Даниил Вершинин стал гостем очередного выпуска шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Артист рассказал о съемках в сериале «Пищеблок», а также о других своих проектах.

Вершинин стал популярен после выхода сериала о вампирах в пионерском лагере. В проекте ему досталась роль вожатого Игоря Корзухина. Сериал собрал большую армию поклонников, которые ждут продолжения.

В рамках шоу «Давай поговорим» Вершинин поделился подробностями о съемках второго сезона. Кроме того, он рассказал, каково ему работать с такими знаменитостями, как Ирина Пегова, Николай Фоменко и Сергей Шакуров.

Вершинин раскрыл в рамках шоу и подробности о новом проекте. Артист снялся в фильме «Голова-жестянка». Его создателями выступили авторы «Пищеблока». По словам знаменитости, картина выйдет на экраны уже в следующем году.

Полный выпуск интервью Вершинина можно будет посмотреть на сайте Федерального агентства новостей 3 октября.