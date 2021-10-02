«Крылья Советов» на выезде победили одного из лидеров чемпионата РПЛ

«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «ВТБ Арене» и закончилась со счетом 1:0 в пользу самарцев.

В первом тайме единственный гол забил полузащитник Роман Ежов. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком, ему помогали Алексей Лунев и Владислав Назаров. Запасной арбитр — Роман Галимов.

Столичное «Динамо» в десяти матчах набрало 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от «Зенита» на четыре очка. «Крылья Советов» идут на десятой строчке, в их активе 13 очков.

В другом матче тура РПЛ казанский «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.