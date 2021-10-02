Жириновский предложил переименовать должность президента России

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести поправки в официальное название должности президента России.

По его словам, должность президента должна называться «Верховный правитель России». Партия планирует выдвинуть на рассмотрение в Государственную думу соответствующую инициативу.

«Сейчас новый закон мы поддержим — одинаковое наименование должностей — глава региона, и никаких там президентов, ханов, султанов, гетманов. Мы будем вносить поправку, чтобы должность президента России переименовать. Верховный правитель России», — сказал он беседе с «Комсомольской правдой».

Вместе с тем Жириновский добавил, что считает эту идею крайне удачной. Новое название должности лица, занимающего высший государственный пост, звучит гордо, смело и ответственно.