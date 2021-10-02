Норкин вспомнил актуальный анекдот в преддверии Дня учителя

Телеведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин традиционно рассказал злободневный анекдот в заключение эфира.

Речь в передаче шла о праздновании Дня учителя, которое состоится в России 5 октября. События в анекдоте развиваются на школьном заседании. Директор учебного заведения выступает перед учительским составом, рассказывая неожиданную новость об одном из бывших выпускников.

«Создатель нового синтетического наркотика, аналогов которого нет в мире – выпускник нашей школы, представляете?» — с удивлением сообщил директор.

Учителя, чувствуя ответственность за воспитание первооткрывателя, начали искать оправдания. Преподаватель по литературе отметил, что юноша не любил читать и не смог проникнуться добрыми чувствами. Физрук подметил, что выпускник никогда не питал интереса к спортивным дисциплинам, не вел здоровый образ жизни, и в результате стал наркоманом.

«Химик только слезы вытирает и говорит: "А я в него всегда верил!"», — закончил Норкин.

На этом моменте зал буквально «взорвался» от оваций в адрес ведущего. Стоит отметить, что Норкин часто подходит с юмором к выполнению своей работы. И последний выпуск «Места встречи» не стал исключением.