Синоптики Москвы предупредили о «барической горе» метеозависимых граждан

Жителей Москвы ожидает так называемая «барическая гора» — серия рекордов атмосферного давления, заявили столичные синоптики.

Отмечается, что причиной повышения атмосферного давления стал обширный антициклон над территорией европейской части России. По данным специалистов, 2 октября был побит суточный рекорд давления — 762,8 мм рт. ст. Этот показатель на два миллиметра превышает максимум, зафиксированный 2 октября 1975 года.

Подчеркивается, что в течение четырех следующих дней будут устанавливаться новые рекорды, потому что атмосферное давление продолжит расти. Синоптики предупредили, что понижение давления начнется со среды. Метеозависимых граждан призвали быть внимательными к своему самочувствию.