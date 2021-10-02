Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Французские СМИ предсказали «самоубийство Америки»

Французские СМИ предсказали «самоубийство Америки»

Один из ведущих французских журналов Le Spectacle du Monde опубликовал статью под названием: «Самоубийство Америки». Авторы осуждают бегство военнослужащих США из Афганистана в августе этого года и сетуют на «пробудившуюся в стране диктатуру». Американская «империя», по мнению журналистов Пятой Республики, «рушится» на глазах у всего мира.

В этом же номере журнала университеты Соединенных Штатов окрестили «островками экстремизма», где даже костюм на Хэллоуин может послужить причиной задержания и беседы с полицией. Речь идет о Йельском университете, где студентов ругают за «оскорбительные костюмы».

Французская интеллигенция, пишет журнал Newsweek, также констатирует цензуру со стороны Twitter, Facebook и других популярных соцсетей. Эксперты всерьез рассуждают о «крахе» Америки на фоне провала военной операции в Афганистане, проблем с мигрантами на южных границах страны и сомнительной политики президента Джозефа Байдена.

Французские СМИ предсказали «самоубийство Америки»
Global Look Press  / Stefani Reynolds - Pool via CNP

Подобные антиамериканские настроения господствуют во Франции с того момента, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового совместного «партнерства» под названием AUKUS (Australia, United Kingdom, USA). При этом Канберра разорвала контракт с одним из ведущих экспортеров военно-морской техники в мире — французским гигантом Naval Group. Их соглашение было самым дорогим в истории австралийского ВМФ. За 66 миллиардов долларов французы должны были построить для Австралии 12 подводных лодок.

Почти сразу после этого президент Эмманюэль Макрон распорядился отозвать французских послов из Австралии и Соединенных Штатов. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «решение австралийских властей является неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами».

Чтобы восстановить дружеские контакты с Парижем, Вашингтон намерен послать в Пятую Республику Государственного секретаря США Энтони Блинкена. На следующей неделе он должен принять участие в юбилейном заседании Совета министров ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), а также побеседовать с представителями Франции о совместных проектах.