Французские СМИ предсказали «самоубийство Америки»

Один из ведущих французских журналов Le Spectacle du Monde опубликовал статью под названием: «Самоубийство Америки». Авторы осуждают бегство военнослужащих США из Афганистана в августе этого года и сетуют на «пробудившуюся в стране диктатуру». Американская «империя», по мнению журналистов Пятой Республики, «рушится» на глазах у всего мира.

В этом же номере журнала университеты Соединенных Штатов окрестили «островками экстремизма», где даже костюм на Хэллоуин может послужить причиной задержания и беседы с полицией. Речь идет о Йельском университете, где студентов ругают за «оскорбительные костюмы».

Французская интеллигенция, пишет журнал Newsweek, также констатирует цензуру со стороны Twitter, Facebook и других популярных соцсетей. Эксперты всерьез рассуждают о «крахе» Америки на фоне провала военной операции в Афганистане, проблем с мигрантами на южных границах страны и сомнительной политики президента Джозефа Байдена.

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Подобные антиамериканские настроения господствуют во Франции с того момента, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового совместного «партнерства» под названием AUKUS (Australia, United Kingdom, USA). При этом Канберра разорвала контракт с одним из ведущих экспортеров военно-морской техники в мире — французским гигантом Naval Group. Их соглашение было самым дорогим в истории австралийского ВМФ. За 66 миллиардов долларов французы должны были построить для Австралии 12 подводных лодок.

Почти сразу после этого президент Эмманюэль Макрон распорядился отозвать французских послов из Австралии и Соединенных Штатов. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «решение австралийских властей является неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами».

Чтобы восстановить дружеские контакты с Парижем, Вашингтон намерен послать в Пятую Республику Государственного секретаря США Энтони Блинкена. На следующей неделе он должен принять участие в юбилейном заседании Совета министров ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), а также побеседовать с представителями Франции о совместных проектах.