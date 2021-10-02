Защитная маска и санитайзеры помогут избежать заражения COVID-19 в общественном транспорте

Российские медики перечислили главные правила, которые необходимо соблюдать в общественном транспорте, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

В первую очередь следует носить защитную маску и, по возможности, дистанцироваться от людей с признаками простудных заболеваний. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«В целом соблюдение дистанции от людей вокруг, а также ношение защитных масок с высокими классом фильтрации — действенные меры по профилактике заражения», — подчеркнул он в беседе с URA.RU.

Иммунолог Николай Крючков, в свою очередь, порекомендовал использовать санитайзеры. После выхода из транспорта следует обязательно обработать руки спиртосодержащим средством, добавил врач.