Омский «Авангард» на выезде проиграл «Трактору» в матче КХЛ

Хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» победил на своем льду омский «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Турнир состоялся в субботу в Челябинске. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Трактора».

Хоккеист Алексей Бывальцев отличился на девятой минуте, на 17-й гол забил Теему Пулккинен, Вячеславу Основину удалось забить на 36-й минуте, а Кириллу Капустину на 40-й. Среди омских представителей выделились игроки Корбэн Найт, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. Последний получил 100-е очко в карьере в КХЛ во время игры с «Трактором».