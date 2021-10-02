Сенатор Пушков поддержал призыв президента Финляндии к диалогу с Россией

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о необходимости установления контакта с Россией. Сенатор поддержал позицию политика.

Пушков указал на отличие мнения Хельсинки от группы стран Евросоюза, которые пытаются загнать отношения с Москвой в тупик. Сенатор поделился точкой зрения в Telegram.

«От себя добавлю: сдерживание, изоляция, разговор "с позиции силы" — все эти доктрины и формулы в отношении России ничего не дали и не дадут. От их бесконечного повторения ничего не изменится, а их авторы и адепты, типа Обамы (Барака, экс-президента США. — Прим. ред.) с его неумными попытками изоляции России, останутся не более, чем лузерами», — отметил сенатор.

Ранее Саули Ниинисте призвал европейские государства изменить политику в адрес России и начать выстраивание диалога. Политик обратил внимание, тесные контакты необходимы так как сотрудничество с Москвой стало одним из столпов безопасности.