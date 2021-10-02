«Жить с ним невозможно». Зачем Сталин плевал в суп ссыльным революционерам

Будущему председателю Всероссийского центрального исполнительного комитета Якову Свердлову за свою жизнь довелось побывать во многих ссылках. В общей сложности революционер при правлении Николая II провел в заключении более 12 лет. Однако его вынужденное нахождение в селе Туруханск Красноярского края запомнилось Свердлову больше остальных.

Именно во время этой ссылки большевик жил под одной крышей с Иосифом Джугашвили – будущим «товарищем Сталиным», руководителем СССР и Маршалом Советского Союза. И жизнь эта, как пишут эксперты исторического портала «Русская семерка», была вовсе не сахар.

«Яшка» и «рябой»

Сталин и Свердлов познакомились в 1912 году, за несколько месяцев до ссылки в Туруханск. На новом месте жительства осужденные поселились в избе Тарасеевых, но уже очень скоро Яков Свердлов понял, что с соседом ему не повезло. Эти дни «совместной жизни» и заложили основу будущего конфликта между политиками, считают специалисты.

Хозяйка дома Анфиса Тарасеева вспоминала, что Сталин и Свердлов не переносили друг друга настолько, что их противостояние порой переходило все границы. Джугашвили, к примеру, был не прочь поплевать в суп сожителя, чтобы лишить его обеда. Один раз задирчивый большевик даже нанял банду уголовников, чтобы те избили Свердлова. Последнего спас ссыльный Борис Иванов, вставший на защиту товарища с тяжелой деревянной скамьей.

wikipedia.org / Пётр Адольфович Оцуп / Общественное достояние

По дому Сталин не делал ровным счетом ничего. Родственники его будущей жены — Надежды Аллилуевой – вспоминали, что ссыльный революционер постоянно отлынивал от хозяйственных работ и специально готовил ужасную на вкус еду, чтобы его не ставили на кухонное дежурство. Из-за этого Якову Свердлову приходилось работать за двоих. Чета Тарасеевых, называвшая Сталина «рябым», а Свердлова «Яшкой», искренне считали, что лидером в их тандеме был именно второй.

В беседах со своим будущим сменщиком Никитой Хрущевым Сталин признавался, что ужасно не любил мыть посуду. В ссылках эту «тяжелейшую» работу за него чаще всего делала собака — Иосиф Виссарионович просто ставил миску на пол и позволял четвероногому другу облизать посуду до блеска.

Яков Свердлов, напротив, мыл за собой всю посуду сразу после приема пищи, за что удостоился от Сталина клички «чистюля». Некоторые историки, впрочем, намекают на то, что «показаниям» Хрущева едва ли можно доверять.

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Своей жене Свердлов в самом начале ссылки писал, что Сталин – «парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни». Уже через несколько месяцев его отношение к соседу радикальным образом изменилось. Большевик съехал и поселился в другом доме. Еще позже Свердлова перевели в другой поселок.

Автор книги «От Горбачева до Путина. Политический дневник» Валерий Анишкин часто отмечал, что «Джугашвили невыносим, и жить с ним невозможно».