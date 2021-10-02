Сергей Лавров назвал альянс AUKUS модной тенденцией

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал новое объединение AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Дипломат назвал недостаток альянса.

По мнению Лаврова, AUKUS, как и четырехсторонний диалог США, Японии, Индии и Австралии по безопасности (Quad) направлен на размывание многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существуют под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С таким заявлением дипломат выступил на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Министр иностранных дел назвал новый альянс трех стран одной из модных тенденций, которые изобрели США. Лавров подчеркнул, что индо-тихоокеанская стратегия направлена на развал системы. AUKUS открыто провозгласил своей целью сдерживание Китая, добавил глава МИД России.