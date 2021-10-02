Экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова арестовали в Черногории

Адвокат бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Милош Вуксанович заявил, что его подзащитный действительно был задержан в Черногории.

Правозащитник отметил, что решением суда Подгорицы Исмаилова было решено оставить под стражей до 2 октября. По словам адвоката, защита считает задержание необоснованным, так как Исмаилов находится в процессе получения политического убежища в Черногории. Вуксанович также добавил, что юристы обжаловали его арест.

Как сообщает ряд черногорских изданий, бывшего владельца Черкизовского рынка задержали по российскому ордеру. Он был объявлен в международный розыск еще четыре года назад. В 2000-х годах Исмаилов был одним из самых богатых бизнесменов в России. Его состояние оценивалось в миллиард долларов. Однако после закрытия рынка и открытия им роскошного отеля в Турции предпринимателя объявили банкротом.