Военнослужащие Балтфлота провели ракетные маневры в Калининградской области

Расчеты ракетных комплексов «Искандер» отработали уничтожение «вражеского» командного пункта на учениях в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Военнослужащие во время маневров отрабатывали задачи в условиях условного радиационного и химического заражения местности. Кроме этого, боевые расчеты Балтфлота отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника.

«В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, защищенные объекты и командные пункты условного противника», — отмечают представители флота.

Всего в стратегических учениях было задействовано свыше 100 военнослужащих Балтийского флота, а также около десяти единиц боевой техники. Ракетная бригада в Калининградской области получила современные комплексы «Искандер-М» еще в мае 2018 года, отметили в пресс-службе.