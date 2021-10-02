МИД России подтвердил выполнение всех условий для сертификации «Северного потока — 2»

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, все необходимые шаги для получения сертификата были осуществлены. Однако противники энергетического проекта могут попытаться замедлить процесс, пишет РИА Новости.

«Мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — резюмировал он.

Стоит отметить, что против газопровода активно выступают на Украине и в прибалтийских странах. В частности, Киев недоволен тем, что Россия может не продлить контракт на транзит газа через территорию Украины. Текущее соглашение будет действовать до 2024 года.