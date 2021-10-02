Онищенко назвал неуместным внимание Зеленского к Саакашвили на фоне потери газового транзита

Внимание президента Украины Владимира Зеленского к фигуре политика Михаила Саакашвили выглядит неуместно на фоне потери страной газового транзита в Венгрию.

Такое мнение выразил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН). Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован по возвращению на родину из Украины. Там он проживал последние несколько лет и получил украинское гражданство.

«Господин Саакашвили приехал в Грузию, и вдруг [появилось] гневное заявление господина Зеленского, что он держит на личном контроле ситуацию с его арестом, потому что он якобы гражданин Украины», — рассказал собеседник ФАН.

Однако Саакашвили прибыл на Украину уже с возбужденным против него делом, а гражданство получил не при Зеленском, напомнил Онищенко. Еще более неуместным и комичным является внимание украинского президента к Саакашвили на фоне потери газового транзита в Венгрию. Украине ситуация обошлась и еще обойдется в миллиарды долларов, подытожил академик.