«Завоеватели Хайбара» у ворот. Иран и Азербайджан встали на тропу дипломатической войны

На границе Ирана и Азербайджана неспокойно. «Тучи ходят хмуро» на северо-западе исламской республики, где иранские вооруженные силы начали крупномасштабные учения «Завоеватели Хайбара» (Хайбар – один из оазисов в Саудовской Аравии, где в начале VII века жили иудеи).

Тегеран обвиняет азербайджанцев в сотрудничестве с Израилем и устраивает маневры с участием артиллерии, боевых вертолетов, бронетанковых частей и беспилотников для того, чтобы пригрозить экономическому и военному союзу двух стран. Так, по крайней мере, считают авторы самой консервативной иранской газеты «Кейхан».

«"Завоеватели Хайбара" проводятся с целью направить ясное послание сионистскому режиму и его союзникам, а именно Баку и Анкаре. <…> "Завоеватели Хайбара" выступают против агрессии евреев и готовы наказать их. Рука [Вооруженных сил Ирана] всегда находится на спусковом крючке», — пишет газета.

wikipedia.org / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Конфликт населений

Напряжение между Ираном и Азербайджаном начало нарастать несколько дней назад, когда президент Ильхам Алиев дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу». Во время беседы с журналистом глава бывшей союзной республики СССР уличил Тегеран в поставках топлива в Ханканди (он же Степанакерт – город в Нагорно-Карабахской Республике, который Азербайджан считает своим).

Грузовики с иранскими номерами, если верить Алиеву, курсировали между Ираном и НРК еще во время прошлогоднего вооруженного конфликта. По сей день поставки горючего продолжаются.

«Это неуважительно по отношению к нам. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана, это должно быть прекращено. <…> В начале каждого месяца мы фиксируем данные о том, сколько грузовиков выехало, сколько въехало, что они привезли, что вывезли. У нас есть вся информация, вплоть до их номерных знаков. Эта информация появилась в прессе. Но что они сделали потом? Попытались установить армянские номера на иранские грузовики. Прибегли к такому мошенничеству. Пытались нас обмануть. Проделали такую некомпетентную работу, что на цистерне были надписи на фарси, а внизу – армянские номера», — посетовал Алиев.

ru.president.az / Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Иранцы такой риторике оказались не рады. Официальный представитель местного МИД Саид Хатибзаде обратил внимание, что когда отношения двух стран строятся на взаимном уважении, речи об обмане «вызывают удивление». О колоннах грузовиков, двигающихся в сторону Нагорного Карабаха, дипломат не сказал ни слова, намекнув лишь на «присутствие Израиля вблизи своих границ».

Это можно считать своеобразным упреком Азербайджану, который тесно взаимодействует с Израилем по ряду направлений: от поставок голубого топлива до обмена беспилотниками. К слову, именно с помощью БПЛА Баку удалось одержать победу во время разгоревшегося конфликта в НКР в 2020 году.

Ирану же «повезло» граничить сразу с тремя сторонами конфликта – с Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поэтому улучшающиеся отношения Алиева с Израилем и Турцией вызывают беспокойство в Тегеране. Учения «Завоеватели Хайбара» — это демонстрация силы и предупреждение Баку, которое Ильхам Алиев воспринял близко к сердцу.

«За 30 лет нашей независимости таких событий не было [военных учений Ирана у границ Азербайджана], — подчеркнул президент. — Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира».

wikipedia.org / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев рассуждает более глобально. По его словам, корни назревающего противостояния нужно искать на северо-западе Ирана – там, где сейчас проходят учения «Завоеватели Хайбара». Азербайджанская диаспора там чуть ли не превышает население самого Азербайджана и исчисляется миллионами человек.

При этом азербайджанцы не только расселены по всему Ирану, но и занимают крупные государственные посты. К примеру, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи – второй по значимости руководитель Ирана – по происхождению азербайджанец. Этот фактор не может не напрягать Тегеран, учитывая, что большое влияние на Баку имеет Турция – еще одно не самое дружественное государство для Ирана.

«Турция негласно, без афиширования, но помогает Азербайджану. <…> Насчет полноценной войны между Азербайджаном и Ираном я сильно сомневаюсь, — рассуждает Станислав Хатунцев. – Алиев еще не сошел с ума. Он и Анкара, стоящая за ним, должны понимать, что война с Ираном – это не война с Карабахом и Арменией. Иран – это внушительная армия, Корпус стражей исламской революции [КСИР], поэтому я сомневаюсь, что Баку пойдет войной на Тегеран даже при поддержке турков».

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

Ирану боевые действия с Азербайджаном тоже не нужны, добавил эксперт по Ближнему Востоку. Как минимум из-за многомиллионной азербайджанской диаспоры, которой не очень понравятся выступления против своего же народа на северо-западе. Это может обнулить лояльность иранских азербайджанцев, которые возглавляют государственные комитеты и военные части.

Хатунцев уверен, что Тегеран и Баку уже встали на путь политических разногласий и без дипломатической перепалки здесь не обойдется. Однако до реальных боевых действий двум странам еще далеко.