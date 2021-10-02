«Завоеватели Хайбара» у ворот. Иран и Азербайджан встали на тропу дипломатической войны

На границе Ирана и Азербайджана неспокойно. «Тучи ходят хмуро» на северо-западе исламской республики, где иранские вооруженные силы начали крупномасштабные учения «Завоеватели Хайбара» (Хайбар – один из оазисов в Саудовской Аравии, где в начале VII века жили иудеи).
Тегеран обвиняет азербайджанцев в сотрудничестве с Израилем и устраивает маневры с участием артиллерии, боевых вертолетов, бронетанковых частей и беспилотников для того, чтобы пригрозить экономическому и военному союзу двух стран. Так, по крайней мере, считают авторы самой консервативной иранской газеты «Кейхан».
«"Завоеватели Хайбара" проводятся с целью направить ясное послание сионистскому режиму и его союзникам, а именно Баку и Анкаре. <…> "Завоеватели Хайбара" выступают против агрессии евреев и готовы наказать их. Рука [Вооруженных сил Ирана] всегда находится на спусковом крючке», — пишет газета.
Конфликт населений
Напряжение между Ираном и Азербайджаном начало нарастать несколько дней назад, когда президент Ильхам Алиев дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу». Во время беседы с журналистом глава бывшей союзной республики СССР уличил Тегеран в поставках топлива в Ханканди (он же Степанакерт – город в Нагорно-Карабахской Республике, который Азербайджан считает своим).
Грузовики с иранскими номерами, если верить Алиеву, курсировали между Ираном и НРК еще во время прошлогоднего вооруженного конфликта. По сей день поставки горючего продолжаются.
«Это неуважительно по отношению к нам. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана, это должно быть прекращено. <…> В начале каждого месяца мы фиксируем данные о том, сколько грузовиков выехало, сколько въехало, что они привезли, что вывезли. У нас есть вся информация, вплоть до их номерных знаков. Эта информация появилась в прессе. Но что они сделали потом? Попытались установить армянские номера на иранские грузовики. Прибегли к такому мошенничеству. Пытались нас обмануть. Проделали такую некомпетентную работу, что на цистерне были надписи на фарси, а внизу – армянские номера», — посетовал Алиев.
Иранцы такой риторике оказались не рады. Официальный представитель местного МИД Саид Хатибзаде обратил внимание, что когда отношения двух стран строятся на взаимном уважении, речи об обмане «вызывают удивление». О колоннах грузовиков, двигающихся в сторону Нагорного Карабаха, дипломат не сказал ни слова, намекнув лишь на «присутствие Израиля вблизи своих границ».
Это можно считать своеобразным упреком Азербайджану, который тесно взаимодействует с Израилем по ряду направлений: от поставок голубого топлива до обмена беспилотниками. К слову, именно с помощью БПЛА Баку удалось одержать победу во время разгоревшегося конфликта в НКР в 2020 году.
Ирану же «повезло» граничить сразу с тремя сторонами конфликта – с Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поэтому улучшающиеся отношения Алиева с Израилем и Турцией вызывают беспокойство в Тегеране. Учения «Завоеватели Хайбара» — это демонстрация силы и предупреждение Баку, которое Ильхам Алиев воспринял близко к сердцу.
«За 30 лет нашей независимости таких событий не было [военных учений Ирана у границ Азербайджана], — подчеркнул президент. — Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество. Об этом спрашивают азербайджанцы мира».
Кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев рассуждает более глобально. По его словам, корни назревающего противостояния нужно искать на северо-западе Ирана – там, где сейчас проходят учения «Завоеватели Хайбара». Азербайджанская диаспора там чуть ли не превышает население самого Азербайджана и исчисляется миллионами человек.
При этом азербайджанцы не только расселены по всему Ирану, но и занимают крупные государственные посты. К примеру, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи – второй по значимости руководитель Ирана – по происхождению азербайджанец. Этот фактор не может не напрягать Тегеран, учитывая, что большое влияние на Баку имеет Турция – еще одно не самое дружественное государство для Ирана.
«Турция негласно, без афиширования, но помогает Азербайджану. <…> Насчет полноценной войны между Азербайджаном и Ираном я сильно сомневаюсь, — рассуждает Станислав Хатунцев. – Алиев еще не сошел с ума. Он и Анкара, стоящая за ним, должны понимать, что война с Ираном – это не война с Карабахом и Арменией. Иран – это внушительная армия, Корпус стражей исламской революции [КСИР], поэтому я сомневаюсь, что Баку пойдет войной на Тегеран даже при поддержке турков».
Ирану боевые действия с Азербайджаном тоже не нужны, добавил эксперт по Ближнему Востоку. Как минимум из-за многомиллионной азербайджанской диаспоры, которой не очень понравятся выступления против своего же народа на северо-западе. Это может обнулить лояльность иранских азербайджанцев, которые возглавляют государственные комитеты и военные части.
Хатунцев уверен, что Тегеран и Баку уже встали на путь политических разногласий и без дипломатической перепалки здесь не обойдется. Однако до реальных боевых действий двум странам еще далеко.