Тренер сборной России по футболу поздравил жену с днем рождения и пожелал пополнения в семье

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил свою жену Дарью с днем рождения, пообещав, что в будущем у них будет еще больше детей.

Российский специалист отметил, что его любовь к супруге растет с каждым годом.

Pr Scr instagram.com / @vgkarpin

«Хочу пожелать тебе здоровья с таким количеством детей, а то ли еще будет», — написал Карпин в Instagram, сопроводив поздравление смеющимися эмодзи.

Супруги воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Дарью и полуторагодовалую Александру. У супруги Карпина есть еще дочь от первого брака — десятилетняя Анита.

Сборная России под руководством Карпина готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2022. Россиянам 8 октября предстоит дома сыграть против Словакии, а 11 октября на выезде против Словении. На данный момент команда занимает второе место в своей группе Н, на первом месте находится сборная Хорватии.