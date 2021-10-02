Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нет никаких преград для регистрации «Спутника V» в зарубежных странах.

Во время выступления на брифинге в Женеве, Мурашко сообщил, что все барьеры, которые могли бы помешать регистрации российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время сняты.

Организации, которая занимается процессом регистрации российского препарата на площадке ВОЗ, требуется подписать несколько документов и показать дополнительные бумаги. Кроме этих административных вопросов, остальные препятствия для дальнейшей работы устранены. Это также подтвердил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.