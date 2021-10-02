Клинцевич сравнил миротворческую миссию ООН в ЦАР с бандитской группировкой

Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике пойдут на все, чтобы сохранить свое присутствие в регионе, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам политика, за свое почти десятилетнее пребывание в стране миротворцы полностью провалили поставленную перед ними задачу по обеспечению безопасности мирного населения. В беседе с ФАН руководитель Российского союза ветеранов Афганистана подчеркнул, что многочисленные правонарушения сотрудников МИНУСКА превратили их самих в угрозу для мирных жителей ЦАР.

«Для подтверждения значимости присутствия и расширения влияния они готовы на подлог. Миротворцы являются гарантом для самих себя и для руководства, что миссию не свернут, как ненужную. И делают для этого все. Правда, понятное дело, скрыта за семью замками», — отметил Клинцевич.

По словам бывшего сенатора, за время пребывания в ЦАР миротворцы продемонстрировали свою полную неэффективность и опасность для граждан республики. Политик сравнил миротворческую миссию с бандитской группировкой, отметив, что в страну целенаправленно отправляют уголовников и потенциальных преступников, которые специально нарушают закон с целью создания в государстве напряженной и болезненной обстановки.