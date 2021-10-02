МИД Грузии исключил ухудшение отношений с Украиной из-за Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал ситуацию вокруг задержания бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

По его словам, отношения между государствами не могут зависеть всего лишь от одного человека. Нельзя позволить Саакашвили взять в заложники ситуацию в этой плоскости.

«Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Саакашвили принял решение о возвращении на родину в преддверии октябрьских выборов. Местные правоохранительные органы задержали его, ему грозит девять лет тюремного заключения.