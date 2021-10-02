Алиев заявил о важной роли России и Турции в безопасности и развитии Южного Кавказа

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев считает, что Россия и Турция играют важную роль в развитии и стабильности в регионе Южного Кавказа в послевоенный период.

В интервью испанскому изданию EFE Алиев заявил, что Баку оценивает роль Москвы и Анкары в урегулировании спорных моментов в отношениях между Арменией и Азербайджаном как очень позитивную и стабилизирующую.

«Турция и Россия, два соседа Азербайджана, кстати, один из них является соседом Армении, играют очень важную роль в области стабильности, безопасности и дальнейшего развития», — заявил президент Азербайджана.

Алиев также напомнил, что Россия и Турция создали в Агдамском районе в Карабахе совместный мониторинговый центр. По его словам, российский миротворческий контингент принимает все необходимые меры по защите мира в местах проживания армянского населения.