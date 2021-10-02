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Политолог Марков предрек депортацию Саакашвили на Украину

Политолог Марков предрек депортацию Саакашвили на Украину

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал ситуацию вокруг ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его словам, никто не будет сажать Саакашвили, и он это прекрасно понимал, возвращаясь на родину. Теперь, вероятнее всего, его ждет экстрадиция обратно на Украину.

«Они его сильно-то обидеть не могут. Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийские настроенные люди», — сказал он в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Вместе с тем политолог добавил, что возвращение Саакашвили на родину может существенно поднять активность его сторонников на выборах, которые проходят в Грузии в эти минуты. Бывший президент решил воспользоваться этой возможностью, понимая отсутствие реальной угрозы.