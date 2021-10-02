Политолог Марков предрек депортацию Саакашвили на Украину

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал ситуацию вокруг ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его словам, никто не будет сажать Саакашвили, и он это прекрасно понимал, возвращаясь на родину. Теперь, вероятнее всего, его ждет экстрадиция обратно на Украину.

«Они его сильно-то обидеть не могут. Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийские настроенные люди», — сказал он в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Вместе с тем политолог добавил, что возвращение Саакашвили на родину может существенно поднять активность его сторонников на выборах, которые проходят в Грузии в эти минуты. Бывший президент решил воспользоваться этой возможностью, понимая отсутствие реальной угрозы.