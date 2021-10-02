Тренерский штаб сборной России вызвал Бакаева для подготовки к отбору ЧМ-2022

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении.

«Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России 8 октября сыграет в Казани с командой Словакии, а 11 октября — со сборной Словении в Мариборе.

Российская команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира катарского мундиаля, набрав 13 очков в шести матчах. Аналогичное количество очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает первое место. Прямые путевки в финальную стадию турнира получат победители групп. Занявшие вторые места команды поборются за выход в стыках.