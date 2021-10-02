Президент Филиппин Дутерте объяснил уход из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте объяснил заявление о завершении политической карьеры.

Дутерте отметил, большинство филиппинцев считают его неподходящим кандидатом на пост вице-президента страны. По его словам, обход закона был бы нарушением конституции.

«Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям. Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», — заявил президент в ходе выступления в отеле Sofitel.

В конце августа Дутерте заявлял о намерении баллотироваться в вице-президенты Филиппин на выборах в 2022 году. Однако решение политика было раскритиковано его соотечественниками.