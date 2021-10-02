Власти Чувашии вводят QR-коды на фоне роста заболеваемости COVID-19

Посещения культурных мероприятий, а также точек общепита в Республике Чувашия станет возможным при наличии цифрового кода с 10 октября.

Таким образом, в регионе будет выработано и реализовано решение по допуску в учреждения культуры или на досуговые мероприятия только по сертификату, подтверждающему наличие вакцинации против коронавирусной инфекции. Кроме того, введение QR-кодов затронет заведения общественного питания, а также спортивные объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Для проверки сертификатов будет использоваться специальное приложение. Электронный QR-код не потребуется, если у человека на руках будет справка о вакцинации.