NYT: первые в мире таблетки от коронавируса появятся в аптеках США к концу года

Первые в мире таблетки от коронавируса molnupiravir появятся в аптеках США к концу 2021 года, узнало издание The New York Times.

Как показали испытания, при принятии препарата риск госпитализации и смерти при выявлении коронавируса сокращается в два раза. Американские власти уже закупили 1,7 млн доз за 1,2 млрд долларов.

Главная особенность препарата заключается в том, что он предназначен для перорального приема. Все другие лекарства предполагают инъекции.

Производителем лекарства является компания Merck & Co. После публикации итогов испытаний molnupiravir акции компании показали сильнейшую динамику за последние 12 лет. За день они прибавили в стоимости около 9%.