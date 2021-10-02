Дипломаты США и Франции попытаются восстановить доверительные отношения

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Темой переговоров станет восстановление доверия в отношениях между государствами. Дипломаты определят шаги, с помощью которых удастся достигнуть этой цели.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона. Ситуация между странами обострилась после того, как Австралия, Великобритания и США заключили оборонное соглашение. Для этого Канберре пришлось расторгнуть контракт с Францией на поставку крупной партии подводных лодок. Во Париже это сочли предательством.