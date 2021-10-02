Журналист «КП в Беларуси» Можейко бесследно исчез

Главный редактор «Комсомольской правды» заявил о пропаже штатного журналиста Геннадия Можейко в Белоруссии.

Руководство «Комсомольской правды» сообщило о бесследном исчезновении своего корреспондента в Республике Беларусь. Устанавливаются детали инцидента.

Несколько дней назад сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по безопасности информационной сферы при Совете безопасности государства. Информация о задержании сотрудника СМИ не поступала.