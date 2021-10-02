Власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

В Нижнем Новгороде объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Гайдара.

О введении режима ЧС сообщил в субботу глава города Юрий Шалабаев. После взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на улице Гайдара, последующего возгорания не произошло. Частично обрушился один балкон, повреждены межтамбурные перекрытия.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое жильцов, их увезли в ожоговый центр. Врачи диагностировали у женщины 95% ожогов тела, а у мужчины — 35%. Спасатели эвакуировали из здания около 100 человек, сообщили в региональном главке МЧС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.