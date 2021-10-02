Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ используют станции РЭБ у линии разграничения в Донбассе

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали работу украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в подконтрольном Киеву населенном пункте Окнино, заявили в республике.

Пресс-служба военного ведомства Луганской Народной Республики напомнила, что за неделю было зафиксировано 12 случаев глушения беспилотников ОБСЕ у линии разграничения в Донбассе. РЭБ были замечены в районе населенных пунктов Лозовое, Орехово и Горское.

«Мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — констатирует представитель Народной милиции.

В республике считают, что таким способом украинская армия старается «скрыться» от наблюдателей миссии. Бойцы ВСУ не хотят допустить обнаружения их военной техники, которая расположена в этом районе.