Прогулки под солнечным светом способны улучшить качество сна

Прогулки под солнечным светом помогают улучшить качество сна, выяснил коллектив исследователей из Университета Монаша в Мельбурне.

Научную работу о влиянии солнечного света на здоровье провели специалисты под руководством психолога и исследователя сна Шона Кейна. Естественное дневное освещение влияет на циркадные ритмы. В связи с этим, дневные прогулки под солнцем положительно сказываются на качестве сна.

Дефицит естественного освещения может привести к плохому настроению, нарушению сна и развитию депрессии. Согласно исследованию, это объясняется тем, что искусственный свет подавляет формирование мелатонина на 50%, тогда как солнечное освещение нормализует уровень вещества. Получать яркий свет солнца в дневное время так же важно, как избегать свет ночью, подытожил Шон Кейн.