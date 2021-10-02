Наставник «Шерифа» отказался возвращать дуб

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о происхождении своей фамилии, подчеркнув, что гордится ею.

Украинский специалист посоветовал журналистам почитать сказку «Катигорошек», чтобы ознакомиться с такими фамилиями, как Вернидуб, Вернигора и другими. Он особо отметил, что гордится своей фамилией и казацким происхождением. На шутливый вопрос, вернет ли он дуб, наставник «Шерифа» ответил отказом.

«Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим», — передает слова украинского специалиста «Спорт-Экспресс».

Под руководством Вернидуба тираспольский «Шериф» впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, где стартовал с двух сенсационных побед над «Шахтером» и «Реалом».