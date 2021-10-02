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Черчесов может стать тренером сборной Турции по футболу

Черчесов может стать тренером сборной Турции по футболу

Бывший тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможном продолжении карьеры в национальной команде Турции.

Экс-наставник россиян обсудил с представителем Турецкой федерации футбола возможное назначение на новую должность. Об этом он рассказал в эфире польской передачи Hejt Park на YouTube-канале Kanal Sportowy.

«Недавно у меня был разговор с Федерацией футбола Турции, они мне звонили сами, были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Могу сказать, что я и испанских знаю, и французских, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», — пояснил Черчесов.

Советский и российский футболист опроверг информацию о приезде в Варшаву ради наставничества «Легии». Польский ФК он возглавлял до работы со сборной России.