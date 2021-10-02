Диетолог Скиталинская назвала украинское сало продуктом долгожителей

Сало — это продукт долгожителей, который положительно влияет на организм. Об этом рассказала известный украинский врач-диетолог Светлана Скиталинская.

По словам специалиста, сало полезно есть утром на завтрак. Поправиться от употребления данного продукта действительно можно, если не соблюдать активный образ жизни или если у человека уже есть лишний вес.

Однако остальным «можно и чуть больше, но тоже без излишеств», поскольку Скиталинская считает сало продуктом долгожителей. В его состав входит до 45% олеиновой кислоты.

«Это жир, который практически не окисляется, а поскольку он входит в состав клеточных мембран, то они дольше остаются здоровыми, клетки и ткани, органы медленнее стареют и медленнее изнашиваются», — цитирует диетолога РИА Новости.

Олеиновая кислота не оказывает влияния на уровень холестерина в крови, а также способна более стойко выдерживать нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот. Сало также полезно для тех, кто страдает гипотонией желчного пузыря.