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«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест

«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест

На удивление экспертного сообщества, еще вчера рассуждающего о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили едва ли вернется на родину, одиозный политик на самом деле прилетел в Грузию. Местные силовики устроили ему «теплый» прием: вечером 1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам, что Саакашвили уже задержан.

«В наших правоохранительных структурах заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии, — похвастался глава правительства. — Этот процесс был под полным контролем».

Теперь под полным контролем грузинских силовиков находится сам Михаил Саакашвили. Напомним, в стране против него возбуждено несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в жестком подавлении протестов, растрате бюджетных средств, избиении члена грузинского парламента Валерия Гелашвили, убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и незаконном досрочном освобождении из тюрьмы бывших чиновников МВД, также причастных к смерти банкира.

«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест
Global Look Press  / Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

При этом днем ранее МВД Грузии заявляло, что Саакашвили государственную границу не пересекал и в Батуми, откуда политик снял обращение для своих подписчиков в Facebook, его якобы нет. За несколько часов до ареста он призвал сторонников выйти на улицы 3 октября, то есть сразу после окончания выборов в местные органы самоуправления, и «двинуться колоннами» на Тбилиси.

«Я присоединюсь к одной из таких колонн. Моя просьба — чтобы такие колонны были многочисленными и подвижными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю, и надеюсь, вы тоже», — предупредил Михаил Саакашвили.

«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Начало «новой жизни»

Почти сразу после задержания бывшего президента Грузии в деле появилось сразу несколько неожиданных поворотов. На задержание Саакашвили обратил внимание президент Владимир Зеленский, поскольку с 2020 года беглый грузинский политик занимает пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и является гражданином этой страны. В Киеве «обеспокоены» ситуацией с Саакашвили, признался пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров:

«Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации».

Украинские власти не намерены просто так отдавать грузинам своего гражданина, поэтому они попросили Тбилиси «разъяснить любые обстоятельства и причины такого шага». По словам Никифорова, сотрудники посольства Украины в Грузии уже вовсю работают над освобождением задержанного.

«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Судя по всему, Саакашвили предвидел такое развитие событий, поэтому заранее записал любопытное видео, которое опубликовал в Facebook. На кадрах видно, как политик сидит в компании украинского депутата Елизаветы Ясько и во всеуслышание объявляет, что готов начать «новую жизнь» вместе с любимым человеком. Отношения вне брака (у Саакашвили есть жена и двое детей) бывший грузинский лидер приравнял к дружбе двух народов.

«Мы записали это видео до моего отъезда в Грузию. Про то, что Грузия и Украина вместе. И договорились, что опубликуем это видео в случае ареста»,  — говорит Саакашвили.

Мнение эксперта

Пока все информационные потоки сгущаются именно над Саакашвили, но главную роль в этом спектакле сейчас играют грузинские власти, рассуждает доцент Кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог-международник Кирилл Коктыш. Саакашвили нечаянно или намеренно срежиссировал крайне непростую ситуацию для Тбилиси: на кону или авторитет в глазах народа, или возвращение бывшего президента в политическую игру.

«Саакашвили пошел на обострение, — объясняет эксперт. — Он пытается распутать тот узел, который затягивается вокруг его шеи. Одно дело завести на него несколько томов [уголовных дел] и пригрозить арестом, а другое дело эти угрозы осуществить и посадить Саакашвили. С количеством его сторонников это довольно рискованный шаг. Если посадят в тюрьму – могут начаться масштабные волнения, если не посадят в тюрьму и обнулят уголовные дела – это будет не власть, а тряпка. Руководство Грузии сейчас стоит перед очень неприятным выбором».

«Вы власть или тряпка?». Для чего Саакашвили срежиссировал свой арест
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Степан Яцко

Число сторонников Михаила Саакашвили действительно говорит о том, что с их мнением следует считаться. По данным соцопросов, его партию «Единое национальное движение» поддерживает 26% избирателей. Это вторая по популярности политическая сила в стране.

При этом роль Украины в конфликте Саакашвили и грузинских властей переоценивать не стоит, убежден Коктыш. Владимир Зеленский будет следовать указаниями, полученным из Вашингтона.

«Саакашвили – это же проамериканский политик в первую очередь, а не проукраинский. Поэтому Киев будет действовать так, как скомандуют США. Именно там решают, важен Саакашвили для Украины или нет», — подвел итог дипломат.

Государственный департамент США уже отреагировал на задержание Михаила Саакашвили. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что в курсе ситуации в Грузии и «продолжают следить за развитием событий».