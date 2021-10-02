Саакашвили обратился к грузинскому народу из тюрьмы в Рустави

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим соотечественникам на странице в социальной сети Facebook.

Письмо политика опубликовал его адвокат Ника Гварамия. Согласно тексту сообщения, Саакашвили не признает приговоры, на основании которых его задержали грузинские правоохранители.

«Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности. До конца верьте, что наша победа в наших руках», — добавил он.

Стоит отметить, что Саакашвили отсутствовал в Грузии в течение восьми лет. На родину он решил вернуться в преддверии выборов, которые начались в стране 2 октября.