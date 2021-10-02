Терапевт Аскаров заявил, что компот из клюквы и шиповника ускорит лечение простуды

Ускорить процесс лечения простуды позволит употребление жидкости в больших количествах. Особенно полезным является компот с шиповником и клюквой.

Много жидкости испаряется из организма, когда у человека при простуде повышается температура. Это может привести к сильному обезвоживанию организма. Также клетки микробов и вирусов разрушаются в организме в ходе работы иммунной системы и выделяют пирогены. Это вещества, которые приводят к интоксикации и повышению температуры.

Ускорить процесс лечения позволит прием жидкости, объяснил кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров в беседе с «Аргументами и Фактами». Специалист порекомендовал пить воду комнатной температуры или теплый чай с лимоном. Также эффективным средством является компот из шиповника, клюквы и брусники, так как ягоды содержат много витамина C.

Людям, болеющим простудой, рекомендуется пить как можно больше жидкости. Однако диетолог Маргарита Королева рекомендовала отказаться от употребления горячего чая в период болезни, передает телеканал «360».