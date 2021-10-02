Премьер Грузии Гарибашвили обратился к Украине после задержания Саакашвили

Глава Правительства Грузии Ираклий Гарибашвили сделал обращение к украинской стороне после задержания бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Премьер поблагодарил своих украинских коллег за «тесные отношения», в том числе по делу Саакашвили.

Стоит отметить, что Саакашвили скрывался от уголовного преследования в Грузии в течение восьми лет. Значительную часть этого времени он находился на Украине и занимал там государственные должности. На текущий момент он является главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

На родину Саакашвили решил вернуться в преддверии октябрьских выборов. В Грузии ему грозит тюремное заключение на девять лет по двум уголовным делам.