Родившая первенца принцесса Беатрис нарекла дочь Сиенной

Старшая дочь герцога Йоркского Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, 33-летняя принцесса Беатрис определилась с именем своего первого ребенка.

Имя новорожденной девочки, ставшей 12-й правнучкой Елизаветы II, раскрыла в своем официальном Instagram-аккаунте британская королевская семья. Лента пополнилась фотографией, на которой указаны дата рождения девочки, ее полное имя, а также отпечатки ступней.

«Ее королевское высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцции нарекли свою дочь Сиенной Элизабет Мапелли-Моцци», — указывается в описании к публикации.

О помолвке принцессы Беатрис с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци было объявлено 26 сентября 2019 года. Согласно первоначальным планам, церемония бракосочетания должна была состояться 29 мая 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса свадьбу решили перенести на 2021 год. Позже стало известно, что ее сыграли 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре.