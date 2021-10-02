Матыцин заявил, что лимит на легионеров «сам по себе не решает вопрос»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что исключительно лимитом на легионеров не решить проблемы футбола в стране, это одна из многочисленных задач.

Руководитель министерства призвал решать проблему комплексно. По его словам, «от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется». Он особо подчеркнул, что предварительные консультации с Российским футбольным союзом (РФС) на данный момент проведены.

«Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос», — рассказал Матыцин журналистам в Нижнем Новгороде, его слова передает ТАСС.

Напомним, ограничение на число иностранных игроков в РПЛ действует с 2005 года. В течение 16 лет в чемпионате страны применялись следующие схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле сразу могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. На сегодняшний день количество легионеров на поле не ограничено, но в заявке на игру их не может быть больше восьми.