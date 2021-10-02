Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Матыцин заявил, что лимит на легионеров «сам по себе не решает вопрос»

Матыцин заявил, что лимит на легионеров «сам по себе не решает вопрос»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что исключительно лимитом на легионеров не решить проблемы футбола в стране, это одна из многочисленных задач. 

Руководитель министерства призвал решать проблему комплексно. По его словам, «от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется». Он особо подчеркнул, что предварительные консультации с Российским футбольным союзом (РФС) на данный момент проведены.

«Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос», — рассказал Матыцин журналистам в Нижнем Новгороде, его слова передает ТАСС.

Напомним, ограничение на число иностранных игроков в РПЛ действует с 2005 года. В течение 16 лет в чемпионате страны применялись следующие схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле сразу могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. На сегодняшний день количество легионеров на поле не ограничено, но в заявке на игру их не может быть больше восьми.